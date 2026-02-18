ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 18, 2026 07:01 IST
କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା, ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ ଭୂପେନ ବୋରା
ଗୁଆହାଟୀ: କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଆସାମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପେନ ବୋରା ଏବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋରା ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୨ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭୁପେନ ବୋରା ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୋରାଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଭୁପେନ ବୋରା ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୨ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦିଲୀପ ସାଇକିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ। ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲଖିମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ।
- Feb 18, 2026 06:56 IST
୧୧ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେଲେ ସୀମା ହାଇଦର!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଶିରୋନାମାରେ ଥିବା ସୀମା ହାଇଦର ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଖବରରେ ରହିଆସିଛି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ବୟାନ ପାଇଁ। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରୁ ଏକ ନୂତନ ଖବର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାତୀୟ ବିତର୍କର ଅଂଶ କରିଛି। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସୀମା ହାଇଦର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୀମା ହାଇଦର ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନର ମାଆ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଡ଼ା ତଦାରଖରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମା ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସୀମା ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଏଗାର ମାସ ପରେ ପରିବାରରେ ଆଉ ଏକ ପିଲାର ଆଗମନ ସହିତ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି।
- Feb 18, 2026 06:52 IST
ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇରେ ରମଜାନ ମାସ ଆରମ୍ଭ
ରିଆଦ: ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସମେତ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରମଜାନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ରୋଜା ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ରମଜାନର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ରମଜାନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଉଦି ଆରବର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ପରେ ସରକାରୀ ସାଉଦି ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ସାଉଦି ଆରବରେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୁଧବାର ହେବ। ଏଜେନ୍ସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସାଉଦି ଆରବରେ ରମଜାନ ମାସର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି।
- Feb 18, 2026 06:48 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ‘ଜୟ ହୋ’ ଲେଖିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ମାକ୍ରୋନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘ଜୟ ହୋକ୍ଷ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ନବସୃଜନ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିତର୍କ ଆଉ ଭାରତ ନବସୃଜନ କରେ କି ନାହିଁ, ବରଂ କିଏ ଏହା ସହିତ ନବସୃଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ।