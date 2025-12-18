ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 18, 2025 07:59 IST
ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା କଟକଣା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆଜିଠାରୁ କିଛି କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ କେବଳ ବୈଧ PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ/ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ BS-6 ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। BS-6 ମାନକ ୨୦୨୦ ଅପ୍ରେଲ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ, ହରିୟାଣା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏହି ବର୍ଗର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ BS-6 ମାନକ ତଳେ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
- Dec 18, 2025 07:30 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏଫ୍ଟିଏ ଚୁକ୍ତିନାମା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମସ୍କଟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବୟନଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଅଟୋ ଉପାଦାନ, ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ଚାରି ଦିନିଆ ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଧବାର ଇଥିଓପିଆର ଆଡିସ୍ ଆବାବାରୁ ଓମାନର ମସ୍କଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
- Dec 18, 2025 07:16 IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସି ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟମାନତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆବରଣ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ AQI ୩୪୯ରେ ’ଅତି ଖରାପ’ ବର୍ଗରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।