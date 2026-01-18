ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 18, 2026 08:05 IST
ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବୋମା ଧମକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ଆଲିଗଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ନପାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆଲିଗଡ଼ ଆରପିଏଫ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଗୁଲଜାର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତେଜସ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ବୋମା ଧମକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଡିଏସ୍ (ବମ୍ ଡିସପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍) ଦଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ, ଏସ୍ଏଚ୍ଓ, ସିଭିଲ୍ ଅଧିକାରୀ, ଆମର କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରେନଟି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନକୁ ୩୧ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା।
- Jan 18, 2026 08:02 IST
ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ
ଜଳେଶ୍ବର: ଜଳେଶ୍ବର ଥାନା ଆମ୍ବପୁଞ୍ଜା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ। ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ଘର କମର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି।
- Jan 18, 2026 07:46 IST
ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କସରତ
ଇନ୍ଦୋର: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳା ହାତେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୦୬ ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ସାତଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
- Jan 18, 2026 07:27 IST
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ‘ଇୟୁ’ର ଚେତାବନୀ
ବ୍ରୁସେଲ୍ସ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧମକ ଉପରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକାକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ, ଇୟୁ ଏକ ‘ବିପଜ୍ଜନକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ’ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେଏନ୍ ଏବଂ ଇୟୁ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଟ୍ରାନ୍ସଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ୟୁରୋପ ଏକ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏକ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ଇୟୁର ଶୀର୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କାଜା କାଲାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ କେବଳ ୟୁରୋପ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ।
- Jan 18, 2026 07:14 IST
ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା: ସଂଗମରେ ଆଜି ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ମାଘ ମେଳାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ସଙ୍ଗମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ (ଦିବ୍ୟ ସମୟ) ସମୟରେ ସକାଳ ୪ଟାରେ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିନ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଆକଳନ କରିଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ସ୍ନାନଘାଟଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମେଳା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସ୍ନାନଘାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରୟାଗରାଜର ସଙ୍ଗମ ନଗରରେ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସଙ୍ଗମ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ନାକରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ପିଏସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ନାକରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୟୁପି ଏଟିଏସ୍ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲି ଯାନ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
- Jan 18, 2026 07:10 IST
ଆରସିବିର ବିଜୟ ଚୌକା
ମୁମ୍ବାଇ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୬୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆରସିବି ୧୦ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଓପନର ଶାଫାଲି ବର୍ମା ୬୨ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲୁସି ହାମିଲଟନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧମାକାଦାର ୩୬ ରନ ଖେଳି ଦିଲ୍ଲୀକୁ 166 ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
- Jan 18, 2026 07:05 IST
ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଶତାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଯଦିଓ ଶୀତ ଲହର ତୀବ୍ରତା କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଆଶା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଶନିବାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା- ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅ ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରାଜପଥ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି।