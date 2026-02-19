ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 19, 2026 07:41 IST
ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ପରିବାରର ୯ଜଣ
ବଡ଼ବିଲ: ଆଜି ଭୋର୍ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଟିକା ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲର ସବୁଠୁ ବଡ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଓ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାରର ୯ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲର ନାମୀଦାମୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ ' ପରିବାର କ୍ଲୋଥ ଷ୍ଟୋର' ମାଲିକ ରୋହତାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଜି ଭୋର୍ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଟିକରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନ(ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଞ୍ଚଳ, ୬ ନମ୍ୱର୍ ୱାର୍ଡ, ମୋନୀ ଟାୱାର ସମ୍ମୁଖ)ରୁ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଜଣେ ପଥଚାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ ଖବର ଦେବାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହଲରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ୩ ବର୍ଷର ଝିଅ, ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ପରିବାରର ସମୁଦାୟ ୯ ଜଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ବିଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେହେଁ ନିଆଁ ତଳ ମହଲା ଓ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଦମକଳ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲେଇପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଘରୋଇ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀର ସମୁଦାୟ ୪ ଗୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୀର୍ଘ ୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ କୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ।
- Feb 19, 2026 07:25 IST
ନାଳରେ ଖସିପଡ଼ିଲା କାର୍; ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମଥୁରା: ରାଜସ୍ଥାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ମାଗୋରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନାଗଲା ଦେବିଆ ଗାଁରେ ବୁଧବାର ରାତି ୮ଟା ୩୦ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ନାଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାରଟି ଏହି ଟାଙ୍କି ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଥିଲେଲେ।
- Feb 19, 2026 07:21 IST
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥଣ୍ଡାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ସାତ ଦିନର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦ ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୧୨ରୁ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୧ ତାରିଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୩ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୨୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବାଧିକ ୨୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
- Feb 19, 2026 06:59 IST
ବିଶ୍ବନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବେ ମୋଦୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୮ ଫେବ୍ରୁଆରି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସମିଟ୍ର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ ୨୦୨୬ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପାଭିଲିୟନ ବୁଲିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନେରି ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶାସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମେତ ଏଆଇ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସିଇଓ ଗୋଲଟେବୁଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ନିବେଶ, ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ‘ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ’ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି। ଏହା ଭାରତକୁ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏଆଇ ମାନବତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ, ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ: ଲୋକ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସାତଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଆଇ; ଏଆଇ ସମ୍ବଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ; ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି; ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଆଇ; ମାନବ ସମ୍ବଳ; ବିଜ୍ଞାନ; ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା।