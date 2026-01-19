ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 19, 2026 07:08 IST
ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଟି ଟ୍ରାକରୁ ଓଲଟି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।
ସ୍ପେନର ରେଳବାଇ ସଂସ୍ଥା ଏଡିଆଇଏଫ୍ ଏହାର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମାଲାଗା ଏବଂ ମାଡ୍ରିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମାଡ୍ରିଡ୍ ରୁ ହୁଏଲଭା (ସ୍ପେନର ଆଉ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ସହର) ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।
- Jan 19, 2026 07:03 IST
ସେନାର ୮ ଜଣ ଯବାନ ଆହତ, ଅପରେସନ ଜାରି
ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୮ ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ତିନି ଜଣ ସେନା ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଘେରାବନ୍ଦୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।