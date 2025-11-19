ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Nov 19, 2025 07:03 IST
ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ: ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଆଇନ ଅଲ-ହିଲୱେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ-ହିଜବୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହେବା ପରେ ଏହା ଲେବାନନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ।
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରୋନ ସିଡନର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ମସଜିଦର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଲେବାନନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ହମାସ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ହମାସର ଏକ "ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିସର"କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା। ହମାସ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ "ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ" ବୋଲି କହିଛି।