ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 01, 2025 08:05 IST
ଆଜି ଠାରୁ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ
ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୩୬ତମ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ, ୧୫ତମ ଅର୍ନ୍ତାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାକୁ ସୋମବାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ପୂର୍ବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏନେଇ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ, ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାର ସମସ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜକିଶୋର ଜେନା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମୀୟ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଆୟୋଜନସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
- Dec 01, 2025 07:10 IST
ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୧୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଘୋଷିତ ଏହି ଅଧିବେଶନ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ୧୩ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଗୃହୀତ କରାଇବାକୁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି (ସଂଶୋଧନ) ବିଧେୟକ ୨୦୨୫ (ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନିବେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ), ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବିଧେୟକ (ୟୁଜିସି ବଦଳରେ ନୂଆ ନିୟାମକ) ଏବଂ ବୀମା ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ (ବଜାର ଓ କମ୍ପାନି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ) ଗୃହୀତ କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାସହିତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ୧୫୦ତମ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ।