- Jan 01, 2026 07:44 IST
ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିଜନିତ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
- Jan 01, 2026 07:40 IST
ବୋତଲ ଉପରେ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ
କାଚ ବୋତଲ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ଜଟଣୀର କଳାକାର ଏଲ୍ ଈଶ୍ବର ରାଓଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ।
- Jan 01, 2026 07:22 IST
ନୂଆବର୍ଷ: ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ସାହ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଭାରତରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ୨୦୨୬କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ମନାଲି, କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆତସବାଜି, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପାର୍ଟି ରାତିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର: କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଆତସବାଜି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ସଂଗୀତ ସହିତ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
- Jan 01, 2026 07:06 IST
କୋଣାର୍କରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି: ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା
କୋଣାର୍କ (ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳ): ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରାୟ ୫୦ମିଟର ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି।