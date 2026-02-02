ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 02, 2026 08:39 IST
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ କେନେଡି ସେଣ୍ଟର
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୱାଶିଂଟନର କେନେଡି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ‘ମେଲାନିଆ’ର ପ୍ରିମିୟର ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ସହାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେନେଡି ସେଣ୍ଟରର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।
‘ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏକ କ୍ଳାନ୍ତ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାଂରଚନିକ ଅବନତିରେ ରହିଛି, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ,’ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
- Feb 02, 2026 08:21 IST
ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଣିଛି।
ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଫଟୋରେ ସର୍ଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫଟୋ PMOA କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଉଠାଯାଇଛି କି ବାହାରେ ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ଯଦି ସରଫରାଜ PMOA କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ICC PMOA କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ PMOA ହେଉଛି ଖେଳାଳି, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏକ ସ୍ଥିର କ୍ଷେତ୍ର।
- Feb 02, 2026 08:19 IST
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନାର ବାୟାପଣ୍ଡାଧାରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଛି l ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଠ ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଡକାୟତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିବା ବାହାନାରେ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ନଗଦ ୬ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା |
- Feb 02, 2026 07:56 IST
ଆଜିଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୬ଦିନିଆ ଗସ୍ତ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜିଠାରୁ ୬ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛି। ବ୍ଲୁ-ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ୩ ଏସ୍ଟିୟୁ, ଡଗ୍ ସ୍କାଡ୍, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
- Feb 02, 2026 07:52 IST
ଦୁଇ ଦିନରେ ୧୪୫ ଜଣ ବାଲୁଚ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା
ଇସଲାମାବାଦ: ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲଢ଼ୁଆଙ୍କ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବାଲୁଚ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନରସଂହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୫ ଜଣ ବାଲୁଚ୍ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରଫରାଜ ବୁଗତି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ୧୪ଟି ସହରରେ ବାଲୁଚ୍ ଲଢ଼ୁଆମାନେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୭ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
- Feb 02, 2026 07:41 IST
ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହରିଦ୍ୱାର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହରିଦ୍ବାର ନିକଟ ବିନାରସି ଗାଁରେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭୋଜ ପରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଁ ନିକଟ ଏକ କ୍ଷେତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ସାଢ଼େ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଗୋଟିଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଶ ଜଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ PACକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଘଟଣା ଘଟିଛି।
- Feb 02, 2026 07:27 IST
କଶ୍ମୀରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ
ଶ୍ରୀନଗର: କଶ୍ମୀରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର କଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲାରେ ଭୂମି ତଳେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଛୋଟ ନଥିଲା; ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୪.୬ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ସକାଳେ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି।
- Feb 02, 2026 07:13 IST
୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ସତର୍କତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପରେ, ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ତାଣ୍ଡବ କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଶର ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁଷାରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଗ ବିଷୟରେ କହିବୁ।
ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଆଉ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଅଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ (ୟୁପି), ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (ଏଚପି), ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି।