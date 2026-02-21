ବିଶ୍ବ ମାତୄଭାଷା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ‘ଆମ ମାତୄଭାଷା ଓ ଆମ ଭାଗବତ’ ଶୀର୍ଷକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ସହ ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂଭାବନା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ବାନ ପ୍ରଫେସର ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସୁବକ୍ତା ଦାଶ ବେନହୁର୍ ଆଲୋଚନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂଧ୍ୟା ୫ ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୟାକରି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ପ୍ରତିନିଧି ଓ କ୍ୟାମେରା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ।

