ବିଶ୍ବ ମାତୄଭାଷା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ‘ଆମ ମାତୄଭାଷା ଓ ଆମ ଭାଗବତ’ ଶୀର୍ଷକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ସହ ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂଭାବନା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ବାନ ପ୍ରଫେସର ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସୁବକ୍ତା ଦାଶ ବେନହୁର୍ ଆଲୋଚନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂଧ୍ୟା ୫ ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୟାକରି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ପ୍ରତିନିଧି ଓ କ୍ୟାମେରା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ।
ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 21, 2026 07:10 IST
ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି: ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ରାୟ ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। ସେ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୋଧିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ। ମୁଁ କୋର୍ଟର କିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥମାସ, ଆଲିଟୋ ଏବଂ କାଭାନାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
- Feb 21, 2026 07:04 IST
ନାଇଜେରିଆରେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ମହିଳା-ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ
ମାଇଦୁଗୁରି: ନାଇଜେରିଆର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଜାମଫାରା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗାଁରେ ଗଣହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବୁକ୍କୁୟୁମ୍ ଦକ୍ଷିଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସାଂସଦ ହାମିସୁ ଏ. ଫାରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଟୁଙ୍ଗାନ୍ ଦୁତ୍ସେ ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୋଠା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।