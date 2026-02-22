ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 22, 2026 05:47 IST
ଦିଲ୍ଲୀର ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
ଦିଲ୍ଲୀ: ମଡେଲ ଟାଉନର ଗୁଜରାନୱାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଠା ଭିତରେ ୧୨ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜଣେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଏବଂ ଏକ କୁକୁରକୁ ସିଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଦଶଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଡକାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଜରାନୱାଲା ଅଞ୍ଚଳର ପେଣ୍ଟାମେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୫ରେ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଲା। ନିଆଁ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା।
- Feb 22, 2026 05:40 IST
ଘର ଭିତରୁ ୫ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
କାସଗଞ୍ଜ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାସଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖବର ଆସୁଛି। କାସଗଞ୍ଜର ଆମାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାଗଲା ଭୋଜରାଓ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପରିବାରରେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟବୀର ଫୌଜି, ତାଙ୍କ ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ରାମଶ୍ରୀ, ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ପ୍ରାଚୀ, ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଅମରବତୀ ଏବଂ ୯ ବର୍ଷୀୟ ଗିରିଶ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫାଶରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ସତ୍ୟବୀର ଫୌଜି ଜଣେ ୱେଲ୍ଡର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦୋକାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏକ ଫାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସତ୍ୟବୀର ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମଶ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରର ଚିହ୍ନଥିଲା। ଏହା ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟବୀର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ମାମଲାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡିବ।