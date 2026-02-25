ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 25, 2026 08:19 IST
ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଇ ଗୁରୁତର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଟ ଭୂଆସୁଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା I ଏନଏଚ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଏକ ବାଇକ ପିଟି ହୋଇଛି I ବାଇକରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ I
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛନ୍ତି I ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ସୂଚନା।
- Feb 25, 2026 08:09 IST
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
କଲମ୍ବୋ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବୁଧବାର କଲମ୍ବୋରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କାରଣ ପରାଜୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହା ପାଲିକେଲ୍ର ଏକ ଧୀର ପିଚ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୪୭ ରନ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରି ଦଳ ସ୍ଥିର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସଟ୍ ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିକ୍ରମ ରାଠୌର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପିଚ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ। ଦଳକୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ। ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ନିରନ୍ତର ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯିବ।
- Feb 25, 2026 08:04 IST
୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୋପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ପୁଣି ଥରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଆଣି ଦେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ସିକିମ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା।
ଫେବ୍ରୁଆରି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
- Feb 25, 2026 07:30 IST
କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଶିଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆରୁ ମାନବତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଶିଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବତାର ସିଂହ (୫୭)ଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇ ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ‘ଭୁଲ ପରିଚୟ’ ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ରେ ଟ୍ରେସି ସହରର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବତାର ସିଂହଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ SUVର ପଛ ସିଟ୍ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସେରିଫ୍ ପାଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ୍ରୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଂହ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
- Feb 25, 2026 07:25 IST
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୧୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀର କଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ କାର ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଡିସିପି ଉତ୍ତର ରାଜା ବାନ୍ଥିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୧୦ ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ କାର ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କାରରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ଦେଖିଲୁ। ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦଳ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଡିସିପି ବାନ୍ଥିଆ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତଦନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା।
- Feb 25, 2026 07:10 IST
ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ୫.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଓପନର ଶିଖର ଧାୱନ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୋଫି ସାଇନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ଇରଫାନ ପଠାନ ଏବଂ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗବରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବାର କୋର୍ଟ ଧାୱନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଆୟେଶା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଖର ଧାୱନ ୨୦୧୩ରେ ଆୟେଶାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ।
- Feb 25, 2026 07:07 IST
ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ତ୍ରିରଂଗାକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଜି ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ତେଲ ଅଭିଭ: ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶେଷ ସଙ୍କେତ ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର ନେସେଟ୍ (ସଂସଦ) ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଆମିର ଓହାନା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ହୋଇଥିବା ସଂସଦ ଭବନର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ, ଯାହା ୯ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା।