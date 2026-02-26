ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 26, 2026 07:13 IST
ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ଜେରୁଜେଲେମ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉଭୟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦ (କେନେସେଟ)ରେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେସେଟ ପଦକର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନେସେଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ନେତା କରିଛି।
ନେସେଟ ବାଚସ୍ପତି ଆମିର ଓହାନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
- Feb 26, 2026 07:11 IST
ଆଜି ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ
ଚେନ୍ନାଇ: ଚଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଜେତା ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସେନା ଯେତେବେଳେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚାରିଟିରୁ ଚାରିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଦାବି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ବିହିନୀର ପ୍ରଭାବହୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର୍ଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଓ ଭରସା ଥିଲା। ଏହି ଭରସା ହଠାତ୍ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ରାତି ୭ଟାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଯେ ଅମୂଳକ ନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସୁପର-୮ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତାରକା ଖଚିତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବାହିନୀ ପୂରା ବିଫଳ ହେଲା। ୭୬ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାର ଲଜ୍ଜା ସହ ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବିଯୁକ୍ତ ୩.୮ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଭାରତର ୧୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ଧାରାରେ ବି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବରଂ ଗୁରୁବାରର ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରେ ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରନ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଶା ସୁପର-୮-ରୁ ମଉଳି ଯିବାର ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଘରୋଇ ଦଳକୁ କେବଳ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତା’ର ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଯୁକ୍ତ ୩.୮ ରନ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି।
- Feb 26, 2026 07:05 IST
୩୬ ଡିଗ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାପମାତ୍ରା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗରମ ତା'ର ତୀବ୍ରତା ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି ଦିନବେଳେ ପ୍ରବଳ ପୃଷ୍ଠ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୬ ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ଡିଗ୍ରି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୪ ଡିଗ୍ରି ରହିବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୭ ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୬ ତାରିଖରେ ଦିନବେଳେ ପ୍ରବଳ ପୃଷ୍ଠ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୭ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।