- Feb 27, 2026 08:21 IST
‘ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ କରିଛି ତାଲିବାନ’
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିସାରା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତାଲିବାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ତାଲିବାନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାପୁରୁଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ପାକଟିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଟାଣିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାୱାଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନାଟୋ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ଏବଂ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ କରିଛି। ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
- Feb 27, 2026 07:51 IST
କୂଅରେ ପଡି ହାତୀଛୁଆ ମୃତ
କେନ୍ଦୁଝର: କୂଅରେ ପଡ଼ି ହାତୀଛୁଆ ମୃତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ କାଠବାଉଁଶୁଳି ଗାଁର ମୋହନ ଚରଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ କୂଅରେ ଖସିପଡି ଏକ ହାତୀଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୧୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୂଅରେ ଖସିପିଡ଼ିଥିଲା ହାତୀଛୁଆ। ମୃତ ହାତୀଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତି ୩ଟା ସମୟରେ ଏକ ୧୦ଟିକିଆ ହାତୀପଲ କାଠବାଉଁଶୁଳି ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଏକ କୂଅ ଭିତରେ ଏହି ୧ବର୍ଷ ବୟସର ଛୁଆ ହାତୀଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହାତୀପଲ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପରୁ ପଥର ଖସି ଛୁଆ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା। ଫଳରେ ଛୁଅହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଛୁଆ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପଦ୍ମପୁର ନର୍ସରୀରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
- Feb 27, 2026 07:45 IST
ଜେଏନ୍ୟୁରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ, ୨୫ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛାତ୍ର ସଂଘ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇସ ଚାନ୍ସଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ସଂଘ ବାହାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ଏପରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଟକାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। SHO କିଶନଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
- Feb 27, 2026 07:29 IST
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ
କାବୁଲ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଆଜି ରାତିରେ 'ଗଜାବ ଲିଲ ହକ୍' ଅପରେସନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ତାଲିବାନ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ୭୨ ତାଲିବାନ ଲଢ଼ୁଆଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ୫୫ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରାଯାଇଛି।
- Feb 27, 2026 07:18 IST
କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଯଥାର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପିତା ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଷ୍ଟେଜ୍-୪ ଲିଭର କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ଖଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କିଛି ଦିନ ଧରି ମେକାନିକାଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରେନାଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ନେଉଥିଲେ।
- Feb 27, 2026 07:16 IST
୫୫ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିପାତ
କାବୁଲ/ପାକିସ୍ତାନ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ JF-୧୭ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ତାଲିବାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ତାଲିବାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଇପାରେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ସରକାରୀ ପଦବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫସିହୁଦ୍ଦିନ ଫିତରତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିନ ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୫୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ସରକାରୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି। ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।