- Feb 28, 2026 07:14 IST
ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ୧୨ ମୃତ
ଲା ପାଜ୍: ବୋଲିଭିଆନ ବାୟୁସେନାର ହର୍କୁଲିସ୍ C-୧୩୦ ବିମାନ ବୋଲିଭିଆନ ରାଜଧାନୀ ଲା ପାଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏଲ୍ ଆଲ୍ଟୋ ସହରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି ନୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ବିଞ୍ଛି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
- Feb 28, 2026 07:10 IST
ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଶୁକ୍ରବାର ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ସରିଫ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବୃତ୍ତିଗତତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରେ କତାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଇଛି।
- Feb 28, 2026 07:06 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ HPV ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବିପ୍ଳବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସେ ୧୬,୬୮୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।
HPV ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୧୪ବର୍ଷ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।