- Mar 01, 2026 07:03 IST
ଖାମେନିଙ୍କ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ!
ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆକମ୍ରଣରେ ଖାମେନିଙ୍କ ପରିବାରର ୪ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେହେରାନର ୟୁନିଭରସିଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ଜୋମହୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ତେହେରାନରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଏହାର ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ତେହେରାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
- Mar 01, 2026 06:59 IST
ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ୱାସିଂଟନ/ତେହେରାନ: ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଖେମିନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଖେମିନିଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।
- Mar 01, 2026 06:56 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଗସ୍ତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ୭,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୧ଟା ୪୫ରେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ୨,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରେ, ସେ ମଦୁରାଇରେ ୪,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଠଟି ପୁନଃବିକଶିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉଦଘାଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।