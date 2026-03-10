ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Mar 10, 2026 07:14 IST
ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାସ କଲା ପୁଲିସ
ରାୟଗଡ଼ା (ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦୋରା): ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତାI ଲୁଟ୍ ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛି ପୁଲିସI ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପାତ୍ର ଇଲେକଟ୍ରନିକ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ଅକ୍ଷୟ ବିବାର ଫୋନକରି ରାୟଗଡା ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ରକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦଳେଇ ୨ଲକ୍ଷ ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଧରି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଏମଡି ବେକେରି ସାମନାରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ଗୋଟିଏ ପଲସର ବାଇକରେ ଆସି ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଛଡାଇ ନେଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରାୟଗଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଚୋରୀ କରି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିପୋଜିଟ କରିବାକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚୋରୀ ହେବାର ଏକ ନାଟକୀୟ ରୂପ ଦେଇଛି। ହିସାବ ରକ୍ଷକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ରାୟଗଡା ଏସଡିପିଓ ଗୌରହରୀ ସାହୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତିI
- Mar 10, 2026 07:10 IST
ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସମୟସୀମା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତେହେରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକା ସେହି ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ସେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ।
- Mar 10, 2026 07:04 IST
ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ତେହେରାନ
ତେହେରାନ: ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶଦ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। ତେହେରାନରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତେହେରାନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରନ୍ତର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। କିଛି ପଡ଼ୋଶୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
- Mar 10, 2026 07:03 IST
ଲେବାନନରେ ୮୩ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଲେବାନନ: ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଶନିବାର ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ତେଲ ଢଳି ପଡ଼ିବାରୁ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଆଁର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସି ୟୁନିସେଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେବାନନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ ୮୩ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୨୫୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁନିସେଫ୍ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ଅଛି।