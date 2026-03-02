ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Mar 02, 2026 07:38 IST
ମାଟିରେ ମିଶିଲା IRGCର ମୁଖ୍ୟାଳୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC)ର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଗତ ୪୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ IRGC ଦାୟୀ। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ‘ସାପର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା’ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛି ଏବଂ IRGCର ଆଉ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଇରାନୀ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ଗତ ୪୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗତକାଲି, ଏକ ବଡ଼ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ସାପର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅଛି ଏବଂ IRGCର ଆଉ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ।
- Mar 02, 2026 07:09 IST
ଆଜି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ-ମାର୍କ କାର୍ନି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ସୋମବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୂଟନୈତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୩ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସ୍ଥାଗତିକ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା, ନୂତନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରର ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ।
- Mar 02, 2026 07:06 IST
ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏସିଆରେ ଶକ୍ତି ବଜାର ଖୋଲିବା ପରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଏବଂ ନାଇମେକ୍ସ ହାଲୁକା ସ୍ୱିଟ୍ ତେଲ ଉଭୟ ୧୦%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୯.୩୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ନାଇମେକ୍ସ ପ୍ରାୟ ୮.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୨.୭୦ ଡଲାର ଥିଲା।
- Mar 02, 2026 07:03 IST
ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପାରା ୩୫ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ଅନୁମାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସକୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ମାସ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେଉଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଜି ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨-୨୬ ଗତ ତିନି ବର୍ଷର ଗରମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା ପଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫେବ୍ରୁଆରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱେଟର ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗରମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରୁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଗରମରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।