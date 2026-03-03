ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Mar 03, 2026 08:16 IST
ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି
ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। କନସୁଲାର ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ସହାୟକ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମୋରା ନାମଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରିନ, ମିଶର, ଇରାନ, ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗାଜା, ଜୋର୍ଡାନ, କୁଏତ, ଲେବାନନ, ଓମାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ସିରିଆ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ଏବଂ ୟେମେନକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଉଚିତ।
- Mar 03, 2026 08:13 IST
ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଲି
ଉଜ୍ଜୟିନୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହାକାଳଙ୍କୁ ଚିନିରେ ତିଆରି ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଔଷଧୀୟ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆରତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରତୀ ପରେ ପୁରୋହିତମାନେ ପରିସରରେ ହୋଲିକା ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏହାକୁ ଜଳାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ୪ଟାରେ ଭଷ୍ମ ଆରତୀ ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବର୍ଷା କରାଯିବ। ପୁରୋହିତମାନେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ମହାକାଳଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବେ।
ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପରମ୍ପରାରେ, ଧୂଲେଣ୍ଡିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆରତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁଲାଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିବେଦନ କରିଛି। ରାଜକୀୟ ଉତ୍ସବର କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୋହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚାରକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରଙ୍ଗ, ଗୁଲାଲ, ଚାପ ବନ୍ଧୁକ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ସିଲିଣ୍ଡର ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
- Mar 03, 2026 08:08 IST
ଡେରାଡୁନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ
ଡେରାଡୁନ୍: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି। ପର୍ବତରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡେରାଡୁନରେ ଦିନସାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋମବାର, ଡୁନ୍ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଅପରାହ୍ନରେ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଏବେ କମି ଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା।
- Mar 03, 2026 07:44 IST
ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ହାଥରସ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ୧୪୧ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଇକୋ ଭ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକ ଡବଲ-ଡେକର ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
- Mar 03, 2026 07:25 IST
ଓଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ପାଲଘର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଓଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ୧,୬୦୦ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଘନ ଧଳା ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ବୋଇସର MIDC ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗେରିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଏହି ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦୁ ରାଣୀ ଜାଖର, ଯିଏ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା।
- Mar 03, 2026 07:06 IST
ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ-ତାଲିବାନ
କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପାର କରି ଅନେକ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ କରିଛି। ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ସୋମବାର-ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କାନ୍ଦାହାର ଏବଂ ଜାବୁଲ ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ସେଦିକୁଲ୍ଲାହ ନୁସରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ କରିଛି।
ମୁଖପତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦାହାରରେ ପାଞ୍ଚଟି, ଖୋସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଜାବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୈନିକ ସୀମା ପାର କରି କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକରେ ତିନୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଛି।
- Mar 03, 2026 07:03 IST
ରିୟାଦସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ୧୭୮ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୩୮୪ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୭ ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଏଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ବାୟୁସେନା ପଶ୍ଚିମ ଇରାନରେ ଇରାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାସନ ଅଗ୍ନିଶମ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆହୁରି ତିନୋଟି ଆକ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇଡିଏଫ୍ର ବାୟୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ବାୟୁସେନା ଇରାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଡଜନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଶହ ଶହ ସେଲ୍ ପକାଇଛି।
- Mar 03, 2026 07:00 IST
ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୧ଟା ୧୫ରେ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି’ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରି ଚାରୋଟି ଅଲଗା ୱେବିନାର ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ (୧) ଉତ୍ପାଦନ, ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (୨) ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରବେଶ (୩) ସହର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ (୪) ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ତର ବିସ୍ତାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସ୍କାର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗଜଗତର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହାସଲ କରାଯିବ, ଯାହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସହାୟକ ହେବ।