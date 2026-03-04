ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ। ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛୋଟଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିକୁ ନେଇ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ନିଆର ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଛି।
ଏହି ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Mar 04, 2026 07:17 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ୩୦ ନିୟୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅତିକ୍ରମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ୩୦ ନିୟୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଗାମୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଗାମୀ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଇର ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି।