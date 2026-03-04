ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ। ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛୋଟଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିକୁ ନେଇ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ନିଆର ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଛି।  

