ଆଜି ଗୁରୁବାର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘ.୬.୦୦ ଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର ଘ.୧୦.୦୦ ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
- Mar 05, 2026 07:49 IST
ଆଜି ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁକାବିଲା କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପାଖରେ ୩୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍କୋରକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଇଂଲିଶ ଦଳ ସୁପର-୮ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ୩୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍କୋର ଇଂଲିଶ ସହିତ ସମାଧାନ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ୩୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
- Mar 05, 2026 07:13 IST
ଇରାନ ଉପରେ ଜାରି ରହିବ ଆକ୍ରମଣ
ୱାସିଂଟନ: ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟ ଟିମ୍ କାଇନ୍ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ରାଣ୍ଡ ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବିଲ୍, କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯାନକୁ ଅନୁମୋଦନ ନଦେଲେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଉପର ସଦନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ୫୩-୪୭ ବହୁମତ ସହିତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
- Mar 05, 2026 07:08 IST
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲେ ୨ଜଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଲି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ସଦର ବଜାରର ବାରା ଟୁଟି ଚୌକ ନିକଟରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳଣା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସହିତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଧୂଆଁ ଆକାଶରେ ଏତେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୋଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୋଠାରୁ ଆହୁରି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
- Mar 05, 2026 07:06 IST
ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ତେହେରାନ: ଇରାନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ମାର୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଭେଟେରାନ୍ସ ଆଫେୟାର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧,୦୪୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଧବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏବଂ କବର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ତେହେରାନ ସମେତ ଅନେକ ଇରାନ ସହର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
- Mar 05, 2026 07:03 IST
ନେପାଳରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍
ଭୂଟାନ: ନେପାଳର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ହିମାଳୟ ଦେଶ ଆଜି ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଥିରେ ୭୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୯ ନିୟୁତ ଭୋଟର ୨୭୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକକ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ-ପୂର୍ବ-ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରି ୧୬୫ ଆସନ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ୧୧୦ ଆସନ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ।
- Mar 05, 2026 07:02 IST
ଉତ୍ତର ଭାରତର ୪ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ଡିଗ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବିଷୁବୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ନିମ୍ନ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିସର ଜାରି ରହିଛି।