ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Mar 09, 2026 08:07 IST
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏଲପିଜି ପରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସୋମବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସକାଳ ୭ଟା ୨୦ରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୨.୬୯ ଡଲାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
- Mar 09, 2026 07:52 IST
ରାଉରକେଲା ବିଜେତା, ସମ୍ବଲପୁର ଉପବିଜେତା
ରାଉରକେଲା: ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଉରକେଲା ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର୍ରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଉରକେଲା ୫ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ (୧୯ ଓଭର୍)ରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ (୩୫ ରନ୍ ଓ ୧ ୱିକେଟ୍) ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମାରୀ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦଳ ୪୯ ରନ୍ରେ ଜିତିନେଇଥିଲା। ରଶ୍ମିତା ଗୁଡ଼ିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟର ଓ ସୀତା ସିଂହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଆର୍ଏସ୍ପି ଇଡି ବି.କେ. ଗିରି, ପି.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକ, ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫ ଓ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୁଜାତା ରାଉତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ।
- Mar 09, 2026 07:37 IST
ମୋଜତାବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼
ଇରାନର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ IRIB ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସୋମବାର ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ସେୟଦ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇରାନ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। IRIB ତାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛି।
- Mar 09, 2026 07:21 IST
ଅଜଣାଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ରାଜାମୁଣ୍ଡା/ବଣାଇ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୪୩ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୌଡ଼ୁଣୀପୋଷ ଛକ ନିକଟରେ ଅଜଣାଗାଡ଼ି ପଛରେ ଧକାଦେଇ ୨ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣକର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓ ଜଣକର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟଜଣକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଓ କେବଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁତରଜଣକ ଚାନ୍ଦିପୋଷ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଦାମୁ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲହୁଣିପଡ଼ା ପୁଲିସ ଶବ ଜବତକରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍ ଜବତକରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓଡି ୧୪ ଡବ୍ଲୁ ୪୩୨୭ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ୩ ଯୁବକ ରାଜାମୁଣ୍ଡାରୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଗୌଡ଼ୁଣୀପୋଷ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଅଜଣାଗାଡ଼ି ପଛରେ ଧକା ଦେଇଥିଲେ। ୩ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକରି ଲହୁଣିପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଦାମୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାଉକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ।
- Mar 09, 2026 07:10 IST
ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଟ୍ରଫି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ରାତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତ ଅହମଦାବାଦରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଭାରତର ବିଜୟକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଭିଡିଓରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶାହଙ୍କୁ ଅହମଦାବାଦର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
- Mar 09, 2026 07:06 IST
ବୁମରାହ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ଅହମଦାବାଦ: ରବିବାର ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ‘ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି’ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଚମତ୍କାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପକ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୯୬ ରନର ବିଜୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଦଳ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ରମାଗତ ବିଶ୍ୱ ଟି୨୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଥିଲେ, ବୁମରାହ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ବୋଲର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି କହିପାରିବି। ସେ ୱିକେଟ୍ କିପରି ନେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତି; ସେ ଖେଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳାଳି।
- Mar 09, 2026 07:02 IST
୪ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଭୟ, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ଲାଇନ୍ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ପବନର ବେଗ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ସହ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
- Mar 09, 2026 07:01 IST
ଆଜିଠୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖରିଫ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇନି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉନି ତ କେଉଁଠି ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ କରିଗଲାଣି। ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ଧାନଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରି ଚାଷୀ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଗୃହ ସ୍ବାଭାବିକ ଚାଲି ନଥିଲା। ଚାଷୀ ଓ ଧାନକିଣା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଧାନକିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର ଉଠାଇବେ। ଫଳରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଥୟ।