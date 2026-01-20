ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 20, 2026 07:42 IST
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଜବଲପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଏକ କାର ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବରେଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ କାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବରେଲାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
- Jan 20, 2026 07:34 IST
ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ନେଇ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଶେଷକରି ଡେନମାର୍କକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମେରିକାର ଦାବିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଭୋଗିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଠୋର ମନୋଭାବକୁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ପରେ ସେ ଆଉ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ୍ ଗ୍ରିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ।
- Jan 20, 2026 07:11 IST
ଓଲଟିଲା ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର
ଦଶପଲ୍ଲା: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଓ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତାର ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ବାରିହାପିଟା ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋପାଳପୁର ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନରଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଚାଳକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦଶପଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
- Jan 20, 2026 07:09 IST
ଆଜିଠୁ ବିଜେପିରେ ‘ନବୀନ’ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ? ଡିସେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୫ରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ ଔପଚାରିକତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ବିଜେପିର ଦ୍ୱାଦଶ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବିରୋଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ବିସ୍ତାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ।
- Jan 20, 2026 07:06 IST
ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରୁ ଶୀତ କମିବାର ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ମଉଳି ଯାଇଛି। ଏଥର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରି ୨୨ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ନଅଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।