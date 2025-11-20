ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Nov 20, 2025 07:35 IST
ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅବହେଳା ହ୍ରାସ କରିବା। ଅବହେଳା ଦେଖାଗଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବ।
- Nov 20, 2025 06:41 IST
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ କୁମାର
ଆଜି ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ।