- Jan 21, 2026 08:30 IST
ବାଇକ ପଛରେ ବସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ୧୦ ଥର ଛୁରୀ ଭୁସିଲା ଯୁବକ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସ୍ଥାନୀ୍ର ଉତ୍ରେଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ପିଜିଆଇ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିସନର (ଏଡିସିପି) ଦକ୍ଷିଣ ଆର ବସନ୍ତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଏଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦୀପ ସିଂହ ପରିହାର (୨୮)। ସେ ମୂଳତଃ କାନପୁର ଦେହାତ ରେରାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ରେଟିଆର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଦୀପ ପାଲଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ।
- Jan 21, 2026 08:24 IST
ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନର ମାତା-ପିତା ହେବେ ଜେଡି-ଉଷା
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଉଷା ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘର ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାନ୍ସ ଦମ୍ପତି ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଷା ଭାନ୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଏବଂ ଉଷା ଭାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଇଭାନ୍ ଏବଂ ବିବେକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ମିରାବେଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ, ୪୧, ଏବଂ ଉଷା ଭାନ୍ସ, ୪୦, କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଏବଂ ପିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର କରି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଖୁସି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅବସରରେ, ଆମେ ସାମରିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସମଗ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପରିବାରର ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଏହି ଦେଶର ସେବା କରିପାରିବା।
- Jan 21, 2026 08:02 IST
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କର କଠୋର ପ୍ରବାସୀ ନିରୋଧ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମୀ ସହର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମିନିଆପୋଲିସରେ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ରେନି ଗୁଡଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କୁ କାରରୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ଜାନୁଆରି ୭, ୨୦୨୬ରେ, ଆଇସିଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଜୋନାଥନ ରସ୍ (୩୭) ମାଆ ରେନି ନିକୋଲ ଗୁଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାରରେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଫେଡେରାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଡ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କାର ଚଳାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ମେୟର ଜାକବ ଫ୍ରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଟିମ୍ ୱାଲ୍ଜ ଏହାକୁ ‘ବେପରୁଆ’ ଏବଂ ‘ବଳର ଅଯୌକ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
- Jan 21, 2026 07:48 IST
ନୋଏଡା ଇଂଜିନିୟର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ
ନୋଏଡା: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର-୧୫୦ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟରେ କାର ସହିତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବେସମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏମ୍ଜେଡ୍ ୱିଜ୍ଟାଉନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଲ୍ଡର ଅଭୟ କୁମାରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ଡର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ବେସମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ମେହେଟ୍ଟା ତାଙ୍କ କାର ସହିତ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ ଏବଂ ପୁଲିସର ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ବେସମେଣ୍ଟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ୯୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ପହଞ୍ଚିଛି।
- Jan 21, 2026 07:34 IST
ଆସାମର କୋକ୍ରାଝାରରେ ହିଂସା, ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଗୌହାଟି: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସାମର କୋକ୍ରାଝାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଡୋ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଘର ଏବଂ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଗୃହ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ବୋଡୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଜଣ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତିନି ଜଣ ବୋଡୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
- Jan 21, 2026 07:33 IST
ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦: ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା
ନାଗପୁର: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଟିକିଆ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକରାଯାଉଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ବିଶ୍ବକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବ।
- Jan 21, 2026 07:18 IST
ଟାରିଫ ନେଇ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ବୟାନ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୫୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସେନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଶୁଳ୍କ ଧମକର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଚୀନ। ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର କଠୋର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏହାର ଆମଦାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ବେସାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ରୁଷିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ୍, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତି କମରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ବିଲ୍ କୁ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।