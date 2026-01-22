ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 22, 2026 07:29 IST
୨କିଲୋ ସୁନା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ (ACB) ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ବୁଧବାର ହନୁମାକୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ନିଲମ୍ବିତ ଅତିରିକ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଆରାମାଦା ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଏବଂ ମିରିଆଲାଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢାଉ ସମୟରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨ କେଜି ସୁନା ଏବଂ ୩୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
- Jan 22, 2026 07:25 IST
ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର
ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଛି ଯେ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗତ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଉ ନଥିଲେ।
ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରି ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ସଂକ୍ରମଣ (ଡାଇରିଆ) ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଦିଲୀପ ଦୁବେ, ଡାକ୍ତର ଅଭୟ ବର୍ମା (ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ) ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରାକେଶ କପୁର (ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
- Jan 22, 2026 07:01 IST
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାର କୋଡନାମ ୨୬-୨୬।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜମ୍ମୁର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସତର୍କତା ପରେ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାହିନୀକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି।
- Jan 22, 2026 06:56 IST
ହିମାଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ସତର୍କତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପାଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୨୨ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ମେଘ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।