- Nov 22, 2025 07:34 IST
ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ବାଗତ
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ମେୟର-ନିର୍ବାଚିତ ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମାମଦାନୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ଦୌଡ଼ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାମଦାନୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
- Nov 22, 2025 06:58 IST
କାର୍ ଧକ୍କାରେ ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩ ଆହତ
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ବରନାଥ ସହରରେ ଏକ କାର କିଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୧୫ରେ ସହରର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଧକ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବନରେ ଫିଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।