- Nov 24, 2025 07:26 IST
ଶପଥ ନେବେ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ। ସେ ଧାରା ୩୭୦, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ Pegasus ମାମଲା ସମେତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ୧୫ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ୯ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୭ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ମାମଲା ଦାଖଲ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।
- Nov 24, 2025 07:03 IST
ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ
ଲେବାନନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁତର ଦକ୍ଷିଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦହିୟେରେ ରବିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲାର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହାଇଥାମ୍ ଅଲି ତାବାତାବାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହିଜବୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକମାନେ କୋଠା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଏବଂ କୋଠା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।