- Jan 27, 2026 07:48 IST
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ବିଜୟ ଚୌକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଚୌକ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସାଧାରଣ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟ ଚୌକ, ରାଇସିନା ରୋଡ୍ (କୃଷି ଭବନରୁ ବିଜୟ ଚୌକ ଆଡକୁ), କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ (ବିଜୟ ଚୌକରୁ ରଫି ମାର୍ଗ କ୍ରସିଂ ଆଡକୁ) ଏବଂ ଦାରା ଶିକୋହ ରୋଡ୍, କୃଷ୍ଣ ମେନନ୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସୁନେହରୀ ମସଜିଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଜୟ ଚୌକ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
- Jan 27, 2026 07:36 IST
ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ତୁଷାରପାତ ନେଲା ୩୦ ଜୀବନ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ତୁଷାରପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ଆଉ ଏକ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ତୁଷାରପାତ ଦେଶର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଧିକ ତୁଷାରପାତ ଆଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣର କିଛି ଅଂଶ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆର୍କାନ୍ସାସରୁ ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
- Jan 27, 2026 07:05 IST
ବରଫରେ ଫସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପର୍ବତମାଳାରେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିରନ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳର ମନାଲିରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମସୁରୀ ଏବଂ ନୈନିତାଲ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲଗଜରି ବସ୍ ମନାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେମାନଙ୍କୁ ୧୬ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ପାଟଲି କୁହ୍ଲରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା।
- Jan 27, 2026 07:00 IST
ପାଣିପାଗ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତକାଲି ସକାଳ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସୋମବାର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କମ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୩.୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୧.୧ ଡିଗ୍ରି ଅଧିକ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରି ଅଧିକ।