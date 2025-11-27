ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Nov 27, 2025 07:28 IST
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୪୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହଂକଂର ତାଇପୋରେ ଅନେକ ବହୁମହଲା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ୪୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାତଟି କୋଠାକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ କୋଠା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୧ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୪ ନମ୍ବର ଆଲାର୍ମ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୩୦ଟାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରୁ ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର ତାଇପୋ ଜିଲ୍ଲାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାହାରେ ବାଉଁଶ ଭାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତାଇ ପୋ ହେଉଛି ହଂକଂର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ, ଯାହା ଚୀନର ପ୍ରମୁଖ ସହର ସେନଜେନ ସହିତ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
- Nov 27, 2025 07:22 IST
ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ୨୦ରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ୩୦ରୁ ୫ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
- Nov 27, 2025 07:06 IST
ଆମେରିକାରେ ଦୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ସୈନିକ ଆହତ, ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ
ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଧବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଫବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାସ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ମେୟର ମୁରିଏଲ୍ ବାଉସର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମେୟର ମୁରିଏଲ୍ ବାଉସର୍ ଏହାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଘଟଣା ପରେ ଏଫବିଆଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏକ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଫବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାସ୍ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାସିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଦୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ୍ ନାଗରିକ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।