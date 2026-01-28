ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 28, 2026 07:01 IST
କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଜମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଜିଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବାନିହାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତୁଷାର ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବାନିହାଲ-ବୁଡଗାମ ସେକ୍ସନରେ କିଛି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମାତ୍ର ୨.୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ଶୀତକାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କଠୋର ଶୀତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭାଦରୱାହ-ଚତ୍ତରଗଲା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତରେ ଫସି ରହିଥିବା ୪୦ ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ ୬୦ ଜଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି। ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ନୀତି ଉପତ୍ୟକାର ଗାମଶାଲି ଏବଂ କୋଶା ଗାଁରେ ଅନେକ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ ୧୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍କୁ ଖସିଯାଇଛି। ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରର ଘନ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ହିମସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।