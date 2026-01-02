ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 02, 2026 08:06 IST
ପାନୀୟ ଜଳରେ ମଳ ଓ ମୂତ୍ର
ଇନ୍ଦୋର: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଇନ୍ଦୋରର ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ନର୍ମଦା ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ମଣିଷ ମଳ ମିଶା ପାଣି ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ପରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲ୍ୟାବରେ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
- Jan 02, 2026 07:13 IST
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜଧାନୀ ଢାକା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୋକନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଦଗ୍ଧ ଖୋକନ ଦାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀମା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସୀମା କହିଛନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।