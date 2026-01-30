ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 30, 2026 08:06 IST
ତାମିଲନାଡୁରେ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ‘ଭାଷା ସହିଦ ଦିବସ’ ପାଳନ କରି ଡିଏମକେ ନେତାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କଠାରୁ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ତାମିଲନାଡୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରିବ।
ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆଜି ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ହରିୟାଣା, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଅନେକ ମାତୃଭାଷା ଧୀରେଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ହିନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିବାଦ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଡିଏମକେ ସରକାର ବିଜେପି ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ତିନିଭାଷା ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ଦୁଇଭାଷା ସୂତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଥିଲା।
- Jan 30, 2026 07:32 IST
ବାଂଲାଦେଶ-ପାକିସ୍ତାନର ୧୪ ବର୍ଷର ବନବାସ ଶେଷ
କରାଚୀ: ୧୪ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଢାକାରୁ କରାଚୀକୁ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରତ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ବିମାନ କରାଚୀର ଜିନ୍ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ସଲାମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୧୨ ପରେ ଢାକା-କରାଚୀ ରୁଟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ। ଢାକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇକମିସନର ଇମ୍ରାନ ହାଇଦରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କରାଚୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୁଟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
- Jan 30, 2026 07:28 IST
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଢାକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ‘ନିରନ୍ତର ଉଠାଇଛି’। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ’ କରିବ ଏବଂ ‘କୌଣସି ବାହାନା ବିନା ହତ୍ୟା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଥର ବାଂଲାଦେଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିରନ୍ତର ଉଠାଇଛି।
- Jan 30, 2026 07:23 IST
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ନୂଆ ଧମକ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ କ୍ୟୁବାକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ନକରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ତାଙ୍କର ନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସିଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେରିକାର ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ଆକ୍ରମଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟୁବା ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି କ୍ୟୁବାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟୁବାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡିକର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଶୁଳ୍କ ହାର କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
- Jan 30, 2026 07:20 IST
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଗୁରୁବାର-ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୨କୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୋହଲି ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଫଲୋଅର୍ସ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଦଳ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ୩୭ ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ କି ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
- Jan 30, 2026 07:06 IST
୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ, ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ୯ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି। ସତର୍କତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ୧୯ଟି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରି ୩୧ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ କରାଇଛି।