- Jan 31, 2026 07:32 IST
ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡିସିଏମ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାୟୁତି ସରକାରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ଭବନରେ ଏନସିପି (ଏପି) ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କ ନାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏନସିପି (ଏପି) ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାପତି ଏବଂ ସାଂସଦ ସୁନୀଲ ତତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେମାନେ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏହା ପରେ ଡିସିଏମ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ।
- Jan 31, 2026 07:25 IST
ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଆଜି ଗର୍ଜିବେ ଶାହ
କୋଲକାତା: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବିଜେପି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅମିତ ଶାହ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବିଜେପି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶନିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ କୋଲକାତା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ୨୪ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ବାରାକପୁରର ଆନନ୍ଦପୁରୀ ମୈଦାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ।
- Jan 31, 2026 07:05 IST
ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦
ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍: ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ବିଶ୍ବକପ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ରେ ଶନିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ୩ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ ଜିତି ଶୃଙ୍ଖଳା କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଅତ୍ୟଧିକ ପରୀକ୍ଷନିରୀକ୍ଷା କରି ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲା। ତଥାପି ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ବକପ୍ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଏହି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ। ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଇବା ସହ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ଭାରତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମ୍ସନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ କରି ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଉପଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- Jan 31, 2026 07:04 IST
୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁଆରି ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଦୁଇଟି ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରି ୩୧ରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
- Jan 31, 2026 07:02 IST
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇରାନ
ତେହେରାନ: ଗତ ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନରେ ଇରାନ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେହେରାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ପ୍ଲାନେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ପିବିସିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ଇସଫାହାନ ଏବଂ ନାଟାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର କୋଠା ଉପରେ ନୂତନ ଛାତ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୨ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ଉପଗ୍ରହରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ।
- Jan 31, 2026 06:56 IST
କଙ୍ଗୋରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୃତ
କଙ୍ଗୋ: ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ରୁବାୟା କୋଲ୍ଟାନ୍ ଖଣିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଲୁମୁମ୍ବା କାମବେରେ ମୁୟିସା ଶୁକ୍ରବାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମରେ ୨୨୭ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷାଋତୁରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଭୂମି ଧସିବା ଫଳରେ ଖଣି ଶ୍ରମିକ, ପିଲା ଏବଂ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ସମେତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ‘ଭୁସ୍ଖଳନରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।