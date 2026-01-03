ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 03, 2026 07:49 IST
୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ପଢି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଲହରୀର ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
- Jan 03, 2026 07:22 IST
ସାଉଦି ଆରବ-ୟୁଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ସାନା: ୟେମେନରେ ସାଉଦି ଆରବ ସମର୍ଥିତ ସରକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ UAE ସମର୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା କବଜା କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରେସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାଉଦି ପ୍ରଭାବିତ ସରକାର STCର ଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଆରବ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ - ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।