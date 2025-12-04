ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 04, 2025 07:02 IST
ଆଜି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୩୦ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ପୁଟିନ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜଘାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ, ତା’ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୁଟିନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ। କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।