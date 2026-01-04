ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 04, 2026 07:54 IST
ହିନ୍ଦୁତ୍ବକୁ ନେଇ ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ବିବାଦୟୀ ବୟାନ
ଶ୍ରୀନଗର: ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି)ର ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫତିଙ୍କ ଝିଅ ଇଲତିଜା ମୁଫତି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କଶ୍ମୀରରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତୁମେ ଆମକୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାରା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସମେତ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଇଲତିଜାଙ୍କ ବୟାନର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
- Jan 04, 2026 07:31 IST
କେକେଆର ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର) ଆଇପିଏଲ ନିଲାମରେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କେକେଆରକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ରହମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବ।
- Jan 04, 2026 07:22 IST
ଭେନେଜୁଏଲା ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
- Jan 04, 2026 07:11 IST
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
କାରାକାସ୍: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୈନିକ ସମେତ ଅତି କମରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭେନେଜୁଏଲାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୪୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆମେରିକା ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ।