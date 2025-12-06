ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 06, 2025 08:18 IST
୩୭ଟି ଟ୍ରେନରେ ୧୧୬ଟି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନି ‘ଇଣ୍ଡିଗୋ’ର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ୩୭ଟି ଟ୍ରେନରେ ୧୧୬ଟି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମିଳି ପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଅନେକ ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବା ଚଲାଉଛି।
- Dec 06, 2025 08:08 IST
ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଗୁଳି ଶଦ୍ଦ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୃତାହତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନ ପାରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
- Dec 06, 2025 07:44 IST
ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ବ୍ରିଟେନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଲଣ୍ଡନ: ଜଣେ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ଶିଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବ୍ରିଟେନ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ଏହାର 'ଘରୋଇ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଶାସନ' ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ରିଟେନ ଶିଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ରେହାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଭାରତରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବବର ଖାଲସାକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋଟ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ୱାରିୟର୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ ରେହାଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରିଟେନରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
- Dec 06, 2025 07:38 IST
ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଂକଟ ଜାରି
ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଇଣ୍ଡିଗୋର ସଂକଟ ଜାରି ରହିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୧୯୦ଟି ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ହଠାତ୍ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
- Dec 06, 2025 07:10 IST
ଟ୍ରକ୍-କାର ଧକ୍କାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ସତନା: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନାର ନାଗୌଡ଼ରୁ ଶାହଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଜାପତି ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଲଗଞ୍ଜ ଏବଂ ଚୌପାରିଆ ସରକାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ସାତନାର ନାଗୌଡ଼ରୁ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଶାହଗଡ଼କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଏମ୍ପି 19 CA 0857 ଥିବା ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରୋ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଗୁଲଗଞ୍ଜ ଓ ଚୌପାରିଆ ସରକାର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କାରଟି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।