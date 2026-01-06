ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 06, 2026 07:48 IST
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା: ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ କିରାଣା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଶରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ନରସିଙ୍ଗଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଶୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟ କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଣା ପ୍ରତାପ, ଯିଏ ଏକ ଖବରକାଗଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଗଳା ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
- Jan 06, 2026 07:40 IST
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନରୁ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍
ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଯାଇଛି। କାରଣ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରୁ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣା ବିମାନବନ୍ଦରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
- Jan 06, 2026 07:36 IST
ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିବେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ ଦୁଇଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିବେ। ଚାନ୍ସେଲର ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ଙ୍କ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ଜାନୁଆରି ୧୨-୧୩ରେ ହେବ। ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାନୁଆରି ୧୨ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ।
- Jan 06, 2026 07:08 IST
ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ୱାଶିଂଟନ୍: ଭେନେଜୁଏଲାରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ପରେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେରିକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଆମେରିକାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ।
ଏନବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଶକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
- Jan 06, 2026 07:02 IST
ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ IMD ସତର୍କତା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ହିମାଳୟ ନିକଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ୪-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।