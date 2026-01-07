ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 07, 2026 08:02 IST
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ୱାସିଂଟନ: ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲା ଆମେରିକାକୁ ୩୦-୫୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଏହି ତେଲକୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶକ୍ତି ସଚିବ କ୍ରିସ୍ ରାଇଟ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବାକୁ କହିଛି। ତେଲକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକାକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ।
- Jan 07, 2026 07:59 IST
ପଥରମାଡ଼ରେ ୫ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଏକ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୟଦ ଫୈଜ ଏଲାହି ମସଜିଦ ଏବଂ ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ସ୍ଥିତ କବରସ୍ଥାନ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ଜମିରେ ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି।
- Jan 07, 2026 07:38 IST
ଭେନେଜୁଏଲାର ୨୪ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିହତ!
ୱାସିଂଟନ: ଭେନେଜୁଏଲା ସାମରିକ ବାହିନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତି କମରେ ୨୪ ଜଣ ଭେନେଜୁଏଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୫୬କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ଭେନେଜୁଏଲାର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ତାରେକ ୱିଲିୟମ୍ ସାବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଜନ ଡଜନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯାହାକୁ ସେ "ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
- Jan 07, 2026 07:30 IST
୬ବର୍ଷ ଡେଟିଂ ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଆଜିକାଲି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଅଧିକ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନିରନ୍ତର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ BCCI ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଲାଇମଲାଇଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ କାହାଣୀ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସାମିୟା ପରୱିନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସାମିୟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ଏକ ସରଳ ପାରିବାରିକ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
- Jan 07, 2026 07:19 IST
କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୬ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୀଷଣ ଶୀତ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋଟ ଛଅଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
- Jan 07, 2026 07:08 IST
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟୟୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ ନିକଟରେ ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ୧୦ଟି ବୁଲଡୋଜର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମସଜିଦ ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ ଯୁଗ୍ମ ପୋଲିସ କମିସନର ମଧୁର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମସିଡି ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୭ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ସ୍ଥିତ ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇଥିଲା।