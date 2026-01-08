ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 08, 2026 07:21 IST
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବ ଦ୍ବିତୀୟ ଝିଅ!
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସହଜ ହେବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ଫି’ ମାଗଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ ସହାୟତା ନେବା ଏବଂ ଫିସ୍ ଫେରସ୍ତ ସମେତ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
- Jan 08, 2026 07:17 IST
୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ୍: କଠିନ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ସମୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବଜେଟକୁ ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ୨୦୨୬ ମସିହାର ୯୦୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସାମରିକ ବଜେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଇତିହାସରେ ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକାରେ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବାହିନୀ କାରିବିଆନ ସାଗରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
- Jan 08, 2026 07:06 IST
ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ଢାକା: ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଯୁବ ନେତା ଅଜିଜୁର ରହମାନ ମୁସାବ୍ବିରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରେ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
- Jan 08, 2026 06:59 IST
ପାଣିପାଗ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ୨୯ଟି ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତଳ ଲହରୀ ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫ରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ।