- Feb 09, 2026 09:03 IST
ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ମୃତ, ବାଳକ ଗୁରୁତର
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ : ଭଷ୍ମା ଥାନା ଯୋଗୀମାଲ ସରଧାପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ମୃତ । ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ବାଳକ ଗୁରୁତର । ଗୁରୁତରକୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା । ମୃତ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ।
- Feb 09, 2026 08:51 IST
ICC ସମ୍ମୁଖରେ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ପାକିସ୍ତାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ରେ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ସମାଧାନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ମଧ୍ୟରେ ଲାହୋରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ।
- Feb 09, 2026 08:28 IST
ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଗଜପତି: ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ।
- Feb 09, 2026 08:25 IST
ସନାତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ୧୫ ପରିବାର
ହଜାରିବାଗ: ଝାଡଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଚୌପାରନ ବ୍ଲକରେ ରବିବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ୧୫ଟି ପରିବାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶାଳ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ‘ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ’ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚୌପାରନ ବ୍ଲକର ଚକ୍ରସର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ କ୍ଲବ ଦାଦପୁର ପରିସରରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଭାଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
- Feb 09, 2026 08:08 IST
ମାଲକାନଗିରିରୁ ୧୨୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ୧୨୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କାଲିମେଳା ପୁଲିସ ଭେଜଙ୍ଗୱାଡା ଅଂଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେରସନ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ୧୨୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
- Feb 09, 2026 07:44 IST
ଟମାଟୋ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ
ଜହ୍ନ।ପଙ୍କ: ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଂ ୫୭ ର ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ଗଦବସା ପଡିଆ ନିକଟ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ଉପଶ୍ଵ।ସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଭୋର ୫ ଟା ବେଳେ ଏକ ଟମାଟୋ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ଟମାଟୋ ବୋଝେଇ କରି କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପପେ ବର୍ତ୍ତୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।ଖବର ପାଇ ଜହ୍ନାପଙ୍କ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
- Feb 09, 2026 07:33 IST
ଜାପାନରେ ଆଇରନ ଲେଡିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ
ଟୋକିଓ: ଜାପାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚିଙ୍କ ଲିବରଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ଏଲ୍ଡିଏଫ) ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବିଜୟ ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାପାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୂସ୍ପଳ ବିଜୟ ପରେ ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ ‘NHK’ ସହିତ ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏପରି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ରହିବ ଯାହା ଜାପାନକୁ ଆହୁରି ବିକାଶ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବ। ବିଜୟ ପରେ ସେ ତାକାଏଚିସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାକାଏଚି ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଏହାର ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ‘ଜାପାନ ଇନୋଭେସନ୍ ପାର୍ଟି’ ସହିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ମେଣ୍ଟ ଶାସକ ଲିବରଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
- Feb 09, 2026 07:18 IST
୭ଜଣ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର
ରାୟବରେଲି: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ସୁଲତାନପୁର ଜନୌଲି ନିକଟରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର ସାତ ଜଣ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ କିଶୋରୀ ସହିତ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଗତପୁର-ଡାଲମାଉ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଗତପୁରର କୋଡେର ନିବାସୀ ରିଆ ପଟେଲ, ପ୍ରିୟା ପଟେଲ, ହିମାଂଶୀ, ଶାଲିନୀ, ରଶ୍ମି, ସାଧନା ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଆସମା ଚୁଲି ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଦରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୁଲତାନପୁର ଜନୌଲି ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା।
- Feb 09, 2026 07:09 IST
ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଜି ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ଫେବ୍ରୁଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ପାବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପବନ ବହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।