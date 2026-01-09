ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 09, 2026 08:18 IST
ମାଲେସିଆ ଓପନ୍: ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଲେସିଆ ଓପନ୍-୨୦୨୬ରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ମାତ୍ର ୧୧ ମିନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଆକାନେ ୟାମାଗୁଚି ଆଘାତ ସହିତ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ୨୧-୧୧ରେ ଜିତିଛନ୍ତି।
- Jan 09, 2026 07:45 IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ଶୀତ ଲହରୀ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୭.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
- Jan 09, 2026 07:39 IST
ତୁର୍କମାନ ଗେଟରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ୨୦୦ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ସାମିଲ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କମାନ ଗେଟରେ ଥିବା ଦରଗା ଫୈଜ-ଏ-ଇଲାହି ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଲିସ ଦଳ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳି ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ସମୟରେ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଆହୁରି ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଫାନ, ଆଦିଲ, ଶାହନୱାଜ, ହମଜା, ଅଥାର ଏବଂ ଉବୈଦ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହିଂସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବନ୍ଦ କରି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂଲିସ ଦଳ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଡିସିପି ନିଧିନ ଭାଲସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ନିରନ୍ତର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଫୁଟେଜ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ଦୁର୍ବୃତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ହିଂସାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଜଣ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଙ୍ଗାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା।
- Jan 09, 2026 07:12 IST
ଶ୍ରୀନଗରରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୫.୧ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସର କୂଳ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବରଫାବୃତ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ୧୨ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟତାଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ୧୭.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ଶୀତକାଳ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୫.୧ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଙ୍ଗଳବାର ମାଇନସ୍ ୧.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଠାରୁ ୩.୫ ଡିଗ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ସହରର ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି ଥିଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩.୨ ଡିଗ୍ରି କମ୍ ଥିଲା।
- Jan 09, 2026 07:04 IST
ଇରାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ
ତେହରାନ: ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଇରାନରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଇରାନର ନିର୍ବାସିତ ଯୁବରାଜ ରେଜା ପହଲାଭି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଇସଲାମିକ୍ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା।
ରେଜା ପହଲାଭିଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ସରକାର ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର ଅତି କମରେ ୫୦ଟି ସହରରେ ବଡ଼ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଇରାନ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଇରାନ ଶାସନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଟବ୍ଲକ୍ସ କହିଛି ଯେ ଲାଇଭ୍ ଡାଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଫଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଛି।