- Dec 21, 2025 09:08 IST
ଜାତିସଂଘରେ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ଜାତିସଂଘରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଧ୍ୟାନ
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କୂଟନୈତିକ ମଞ୍ଚ, ଜାତିସଂଘରେ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଛି। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।
- Dec 21, 2025 09:06 IST
ISIS ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ: ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜୋର୍ଡାନର ବୋମା ମାଡ଼
ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଜବାବରେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋର୍ଡାନ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶି ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶିବିରରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜୋର୍ଡାନ ବାୟୁସେନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି।
- Dec 21, 2025 09:04 IST
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ: ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେଭନ୍ଥ ରେଡ୍ଡୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ଆଗତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିବେ।