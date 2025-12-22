ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 22, 2025 08:37 IST
ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ
ଆଜି ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି VB-G ରାମ-G କରିବା ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିସେଲ ଜେମ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଜିଠାରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ED ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ।
ଭାରତୀୟମାନେ ଏବେ ଚୀନ୍ ଭିସା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆଜି ଖୋଲିବ ୱିଣ୍ଡୋ
ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଚୀନ୍ ଭିସା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଚୀନ୍ ଦୂତାବାସ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଭିସା ୱିଣ୍ଡୋ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗାଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକା ହିଂସା ପରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଭିସା ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।