- Dec 25, 2025 15:53 IST
ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ୁଥୁବା ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲରୁ କଲେ ଚୋରି
ଯାଜପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ବିରଜା ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର । ସ୍କୁଲ ନିକଟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି,କତା, ଆରୀ ଓ ଛୁରୀ ଭଳି ଆଉକିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଶି ବହି ମୁହଁରେ ଦେଇ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରୁଥୁବା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳିକୁ କଲ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ୧୧୨କୁ ଡାକି ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଅଂଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
- Dec 25, 2025 15:50 IST
ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଗଣେଶ ଉଇକେ ମୃତ
ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଥିବା ରମ୍ଭା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚକାପାଦ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ମାଓବରାଦୀ ନିହଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।