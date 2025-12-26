ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 26, 2025 16:00 IST
ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୁଲିସର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ,ଥାନା ଆଇଆଇସି ଖଣ୍ଡନ କଲେ
ବିନିକା: ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୁଲିସ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ଵିନିକା ଥାନା ଦେଣ୍ଡୁପଦର ଗାଁର ୪୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପର୍ଡିଆ। ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଜାମପାଲି ଛକରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି ସାଢେ ଦଶଟାରେ ଵିନିକା ଥାନା ଦେଣ୍ଡୁପଦର ଗାଁର ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପର୍ଡିଆ ରାସ୍ତା କଡରେ OD17 A E-3480 ଟ୍ରକ ଅଟକାଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଵିନିକା ପୁଲିସମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।। ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇ ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସବୁ ମିଛକଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
- Dec 26, 2025 15:58 IST
କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେୟର ପଦବୀ ଜିତି ବିଜେପି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା
କେରଳରେ ବିଜେପି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ମେୟର ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜେପି ନେତା ଭିଭି ରାଜେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।
ବିଜେପି ମେୟର ଭିଭି ରାଜେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସମସ୍ତ ୧୦୧ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଏକ ବିକଶିତ ସହର ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଛଅ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଭିଭି ରାଜେଶ କେରଳରେ ମେୟର ହୋଇଥିଲେ।
ବିଜେପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେରଳରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଏହି ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ଦଳର କେବଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଓ. ରାଜଗୋପାଳ। ସେ 2016ରେ ନେମୋମ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି: ଅଭିନେତା ସୁରେଶ ଗୋପୀ, ଯିଏ ୨୦୨୪ରେ ତ୍ରିସୁର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂରେ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ୫୧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ୧୦୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁମତ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ। ସିପିଆଇଏମର ଆରପି ଶିବାଜୀ ୨୯ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫର କେଏସ ସାବରୀନାଥନ ୧୯ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଜଣେ କାଉନସିଲର ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ କାଉନସିଲର ପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜେଶଙ୍କ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ କେରଳର ସହରାଞ୍ଚଳ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେରଳ ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସହରର ପୌର ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ସିପିଆଇଏମର ୪୫ ବର୍ଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସମାରୋହ ପରେ, କେରଳ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ପରୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରଦା ପଛରେ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସିପିଆଇଏମ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।