- Dec 27, 2025 15:33 IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଆରଏସଏସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂ
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଫଟୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡୱାଣୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଭୂମିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଆରଏସଏସ ତୃଣମୂଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପି ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀ ଭୂମିରେ ବସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ... ଏହା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି।"
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ୧୯୯୦ ଦଶକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ଆଦର୍ଶଗତ ପିତା ଆରଏସଏସ (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ)ର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।