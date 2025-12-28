ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 28, 2025 15:33 IST
INS ୱାଘଶୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର, ରବିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କାରୱାର ନୌସେନା ଘାଟିରୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାଭେ ବିକଶିତ କାଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, INS ୱାଘଶୀରରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ. ତ୍ରିପାଠି ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କାଲଭାରୀ-ଶ୍ରେଣୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।