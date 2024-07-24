ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪,୧୧୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୩ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକୁ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବକ୍ସାଇଟ୍, ଲୁହା ଖଣିଜ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଅବଦାନକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ସଦ୍ୟତମ ଅନୁମୋଦନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମିତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି।
ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କହିବାନୁଯାୟୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ପରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଏଥିସହିତ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ-ସଂଯୋଜନ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଣ୍ଟନ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍-ସଂଯୋଜିତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସଂଘର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିସୃଷ୍ଟିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବୟନଶିଳ୍ପ, ଆତିଥ୍ୟ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଔଷଧ ଆଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଛି।
ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିର ନିରନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଂଚଳିକ ନିବେଶ ଢାଂଚା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ।